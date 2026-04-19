Los cracks del futbol no estaban predestinados, trabajaron mucho para estar en la cima: Alberto Lati

El periodista deportivo publica un nuevo libro de biografías de grandes futbolistas que protagonizarán la Copa Mundial de Futbol 2026

Kevin Aragón

El periodista deportivo Alberto Lati siempre ha tenido una gran curiosidad por la vida oculta de las grandes figuras del deporte: “¿Qué hubo antes de la gloria?”, suele preguntarse cada vez que un futbolista alcanza la élite o conquista los torneos más importantes.

De esa inquietud surge su más reciente libro, “Genios del Mundial 2026. De niños a cracks”, el cual acaba de publicar, a semanas de que comience el mayor evento del futbol a nivel global.

En este libro repasa las vidas de 36 futbolistas, entre ellos Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Raúl Alonso Jiménez, Mohamed Salah y Lamine Yamal. A decir de Lati, todos ellos tienen como común denominador una palabra: “Resiliencia”.

“Pienso en el jugador portugués Vithinha, que era muy pequeño de estatura y sigue siendo muy delgado, pero es un genio con la pelota. Tuvieron que crecer muchísimo en todos los sentidos para llegar al punto en el que están”.

Puede interesarte: De la cancha al street style: Jorge Campos lanza una colorida colección

Alberto Lati es reconocido en la radio y la televisión por su capacidad de hablar varios idiomas, así como por su conocimiento enciclopédico que le ha permitido cubrir como pocos los eventos deportivos más importantes del mundo.

Ha publicado otros ocho libros, entre ellos “Latitudes: Crónica, viaje y balón” (2013), “100 dioses del Olimpo”, “Genios de Qatar. De niños a cracks” (2020) y “La apasionante historia de los Mundiales”.

“Para mí hay muchas maneras de ver un evento deportivo, como es un partido de futbol. Claro que está la parte atlética y la parte estética. Pero lo cierto es que son como las matrioshkas, esas muñecas rusas que vas sacando y sacando, una dentro de otra.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importan te

En sus predicciones para este Mundial, el periodista considera que en lo futbolístico hay tres niveles de juego muy marcados dentro de los candidatos a la copa; mientras que en lo cultural será el Mundial menos compacto de la historia.

“Yo veo en un nivel superior, en un primer escalón, a Francia, España y Argentina. Inmediatamente después, a Portugal e Inglaterra. No mencionar a Alemania y Brasil en la lista de favoritos es darles la condición de favoritos porque les encanta eso. No los descartemos de ninguna manera”, finaliza.