Los detalles de “Spiderman: Brand New Day” que reveló el primer trailer de la película

El superhéroe interpretado por Tom Holland deberá lidiar con las decisiones que tomó en “No way Home”, mientras enfrenta los nuevos retos que llegarán

Ali Rodríguez / El Sol de México

En caso de que tu sentido arácnido no te haya avisado del nuevo tráiler o te hayas perdido lo que sucede por parpadear, te contamos los detalles.

Los que no puedes dejar pasar del primer tráiler de Spiderman: Brand New Day

Cuando Peter Parker ve a MJ junto a un chico, hace referencia a las dificultades que enfrenta al no poder separar su misión como superhéroe y su vida normal.

“A veces Spiderman tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker”.

El Dr.Bruce Banner (Mark Ruffalo) también forma parte de “Brand New Day”, en lo que parece ser un papel clave al ser quien le explica a Peter Parker la mutación que podría poner en peligro sus poderes.

Por si fuera poco, en el nuevo tráiler también se muestra el regreso de un de los villanos: Scorpion (Michael Mando).

¿Cuándo se estrena Spiderman: Brand New Day?

Si eres fan de Spiderman y quieres acompañar al superhéroes en una nueva aventura, debes esperar al 30 de julio de 2026 para el estreno de esta cuarta parte en cines de México.