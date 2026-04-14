Los hijos de Pedro Infante: quiénes son, cuántos tuvo y quiénes siguieron su legado
El actor de la Época de Oro del Cine Mexicano tuvo cinco hijos, de los cuales tres ya han fallecido y dos se dedican al medio del entretenimiento
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué fue de los hijos de Pedro Infante?
Irma Infante
Aunque Irma Infante es reconocida por su faceta en el doblaje, también se sabe que
Además, Irma Infante también se desempeña como cantante.
Lupita Infante
Lupita es hija de la actriz y bailarina Guadalupe Torrentera y el cantante Pedro Infante.
Pedro Infante Torrentera
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.