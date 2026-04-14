Los hijos de Pedro Infante: quiénes son, cuántos tuvo y quiénes siguieron su legado

El actor de la Época de Oro del Cine Mexicano tuvo cinco hijos, de los cuales tres ya han fallecido y dos se dedican al medio del entretenimiento

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué fue de los hijos de Pedro Infante?

Irma Infante

Aunque Irma Infante es reconocida por su faceta en el doblaje, también se sabe que estudió la licenciatura de Comunicación en la UNAM.

Además, Irma Infante también se desempeña como cantante.

Lupita Infante

Lupita es hija de la actriz y bailarina Guadalupe Torrentera y el cantante Pedro Infante.