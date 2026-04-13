Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, ¿de qué trata la nueva película y qué personajes regresan?











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

La historia se centrará 24 años antes del arco principal, en un joven Haymitch Abernathy, quien esta vez será interpretado por Joseph Zada / Foto: Captura de pantalla / Lionsgate

La saga de películas de “Los Juegos del Hambre” está por agotar sus recursos con su siguiente entrega, “Amanecer en la cosecha”, puesto que el universo literario creado por Suzanne Collins también tiene cinco partes, y esta es la última que falta por adaptarse a la pantalla grande.

“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” llegará a cines el viernes 20 de noviembre de 2026 para concluir con las obras canónicas y no dejar espacios ni cabos sueltos en la trama, puesto que este filme e historia es una precuela de la trilogía principal.

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Durante un 4 de julio, en el día de la cosecha Segundo Vasallaje de los Veinticinco, fecha en la que también es su cumpleaños, un joven Haymitch Abernathy, de apenas 16 años de edad es ingresado a la competencia como sustituto de tributo después de un intento fallido de fuga.

Durante el Desfile de Tributos, un accidente abordo de una carreta termina con la muerte de Louella, una compañera de Haymitch; a su vez, este abandona su cuerpo frente a la mansión del Presidente Snow como acto de rebelión, sin embargo, es llevado al Salón Heavensbee para ser advertido por el mismo Snow que los vigilantes lo asesinarán de una manera dolorosa si continúa resistiéndose.

En esta precuela podremos dar cuenta de la transformación de varios personajes que ya hemos visto anteriormente, tanto queridos como odiados. Esta es la lista de personajes con el elenco que estará en la nueva entrega y el que estuvo en la trilogía principal.

Haymitch Abernathy, por Joseph Zada en 2026 y con Woody Harrelson en 2012

Presidente Snow, con Ralph Fiennes en 2026 y con Donald Sutherland en 2012

Effie Trinket, interpretada por Elle Fanning en 2026 y por Elizabeth Banks en 2012

Caesar Flickerman, con Kieran Culkin en 2026 y con Stanley Tucci en 2012

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