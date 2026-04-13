Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, ¿de qué trata la nueva película y qué personajes regresan?
El filme llegará a cines el viernes 20 de noviembre de 2026 para concluir con las obras canónicas escritas y publicadas por Suzanne Collins
Jorge Morales
Aquí te dejamos el orden cronológico de cada argumento:
¿De qué trata “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha”?
De esta manera, dichos acontecimientos ocurren 24 años antes de que conozcamos a Katniss y Peeta en la historia principal del universo.
¿Qué personajes antes vistos en “Los Juegos del Hambre” regresan para “Amanecer en la cosecha”?
Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.