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Gossiplunes, 13 de abril de 2026

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, ¿de qué trata la nueva película y qué personajes regresan?

El filme llegará a cines el viernes 20 de noviembre de 2026 para concluir con las obras canónicas escritas y publicadas por Suzanne Collins

Jorge Morales

Aquí te dejamos el orden cronológico de cada argumento:

¿De qué trata “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha”?

De esta manera, dichos acontecimientos ocurren 24 años antes de que conozcamos a Katniss y Peeta en la historia principal del universo.

¿Qué personajes antes vistos en “Los Juegos del Hambre” regresan para “Amanecer en la cosecha”?

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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