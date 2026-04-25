Los Meñiques de la Casa llevan educación y alegría a los niños con su música

El dúo infantil venezolano, une música, diversión y educación en el tema “El topo loco”, junto a una inesperada campaña educativa sobre sismos en colaboración con la Brigada Mexicana de Topos

Luis Valdovinos / El Sol de México

Divertir a los niños, crear música pensada para toda la familia y sumar un mensaje educativo e informativo son las tres bases con las que el dúo infantil Los Meñiques de la Casa desarrolla su propuesta musical.

El dúo, integrado por los artistas venezolanos Rossi y Luigi, reúne estos parámetros en su canción “El topo loco”, a la que han sumado una campaña de información sobre los sismos, en colaboración con la Brigada Mexicana de Topos.

Si bien la canción no aborda directamente el tema, el proyecto aprovecha la coincidencia del nombre para ampliar su significado y reforzar los objetivos sociales y educativos que forman parte de su propuesta artística.

“Puede parecer una canción de baile, de juego normal, pero que al mismo tiempo los niños puedan aprender cosas sobre los sismos que todos deberíamos de saber, pues es increíble”, dijo Rossi.

El tema de estos desastres naturales cobró relevancia para ellos tras haber pasado al menos nueve años radicando en México, una problemática de la que aseguran “no han dejado de aprender”.

“Llegué en 2016, me tocó el fuerte de 2017 y fue como poco a poco entender que es algo que es común acá en la Ciudad de México. Esos conocimientos al momento de la emergencia salvan vidas”, dijo el cantante.

Quieren mantenerse en tono familiar

Los Meñiques de la Casa es un proyecto que inició hace cinco años, con canciones difundidas principalmente en redes sociales y plataformas digitales.

Desde ese momento, ambos consideran que el factor diferenciador para llegar a millones de fans de corta edad ha sido ganar la confianza de los padres, al ofrecer letras y música alejadas de temáticas adultas o juveniles.

“Tratamos de tener un canal de mucha confianza, que estén viendo un contenido familiar en el que siempre van a aprender algo. Queremos que los familiares se sientan confiados de que los niños van a estar en un lugar seguro”, dijo Rossi.

Los Meñiques de la Casa se presentarán en el Teatro Metropólitan el próximo 26 de abril, días antes de la celebración del Día del Niño.