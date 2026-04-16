Los Wilkerson regresan: Frankie Muniz y el elenco de “Malcolm el de en medio” emocionan a fans mexicanos

Un reencuentro inesperado con mariachi y admiradores eufóricos marcaron la visita del elenco de “Malcolm el de en medio” a la Ciudad de México para celebrar el lanzamiento de la nueva temporada

Luis Valdovinos / El Sol de México

Durante su participación, Muniz expresó su agradecimiento al público mexicano en esta nueva etapa de la serie.

Un nuevo reto para “Malcolm”

Nunca había interpretado a un padre. Me encanta la idea de que Malcolm tenga una hija y que tenga una gran relación con ella, es una versión femenina de él

"Simplemente lo disfruté mucho. Curiosamente me sentí muy cómodo, como en casa, estando en el personaje, y la pasé increíble", añadió el actor.

Una sorpresa a 20 años de distancia

En ese desafío, la casa de la familia Wilkerson fue reconstruida, un acto que el protagonista calificó como surrealista.

"Una de las primeras cosas que pudimos hacer fue ver la casa original que habían recreado en el set", dijo.

Para Christopher Masterson, el éxito del programa en México ha sido evidente al conocer fans alrededor del mundo que le comparten sus recuerdos con la serie.

En tanto, Justin Berfield reconoció que el impacto del proyecto fue sorpresivo, pues no imaginaba la popularidad que la producción tendría en nuestro país.

"No tenía idea de cómo es el público de aquí. Cuando llegué por primera vez y vi a la multitud esperándome... yo era actor hace 20 años, así que me preguntaba por qué la gente estaría esperándome", relató Justin Berfield.

"Luego pude hablar con ellos y me di cuenta de que pueden recitar diálogos e historias de episodios que filmamos hace 26 años. ¡Es simplemente increíble!", dijo.

"Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta" ya está disponible en Disney+.