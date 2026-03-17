Love of Lesbian y el “feliz problema” de convertirse en una gran banda

Confiesan que su éxito se convirtió en una cárcel de rutinas agotadoras y setlists obligatorios. Ante la necesidad de bajar el ritmo y la urgencia de “probarse otros uniformes”, el cuarteto habla de su retiro de los escenarios

Alejandro Castro / El Sol de México

Aclaran que la razón de mayor peso fueron sus ganas probar suerte de otras maneras:

“Queremos hacer otras cosas, tenemos ganas de ponernos otros uniformes, de probarnos en otras latitudes creativas, de jugar con otras herramientas”.

Por supuesto, también pesó la dinámica en la que habían entrado como grupo en constante ascenso, con todos los compromisos y tareas cuasi obligatorias que eso conlleva.

Más que una situación en la que estuvieran cansados de verse entre sí, lo que ya no les apetecía tanto eran las rutinas de pasar ocho horas en un aeropuerto y de vivir cansados, con sueño o mal dormidos.

Celebración, en lugar de nostalgia

Los integrantes del grupo cuentan que desde que se anunció esta pausa indefinida, han estado recibiendo mensajes muy tristes y melancólicos de parte de sus seguidores.

Ellos mismos se ríen de la situación y queda claro que esto está sucediendo más por un tema de comodidad o practicidad, más que por alguna animadversión entre ellos. De hecho a lo largo de la conversación se les nota unidos y afables entre ellos.

Un feliz problema

Otra de las circunstancias que llevó al grupo a replantear el rumbo que deben tomar en el futuro, es la forma en que se gestiona su repertorio en los conciertos:

La relación con Latinoamérica

Fue en 2013 cuando la banda empezó a picar piedra de este lado del charco, y con la confianza que daba tener una carrera en franco ascenso en su país de origen.

En aquellas primeras visitas a México comenzaron presentándose en foros pequeños de la capital, como el extinto bar Caradura, hasta llegar a tocar en el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional.

“Prácticamente se escaparon de Venezuela para poder ir a vernos. Eso fue algo que nos llegó mucho al corazón”.

Cuentan que en el marco de las firmas de discos también suelen ver todo lo que un fan es capaz de hacer o cómo tratan de aprovechar los 15 o 20 segundos que tienen para estar frente a ellos.

Algunos temas para cerrar el ciclo

“‘Los males pasajeros’ representa para nosotros un momento culminante de cómo trabajar en una canción y también uno de los momentos de máximo respeto por el talento de Santi como letrista”.

“‘1999’ también es un escándalo a nivel emotivo cuando la tocamos en vivo; es algo alucinante, bestial… No hay ninguna vez que no nos emocionemos al tocarla”.

“‘Oniria e insomnia’ es otro tema redondo y es alucinante lo que significa para la gente; muchas personas nos han dicho cosas como que es la mejor canción que han escuchado en sus vidas”.

@djconchaytoro