Belén Eligio / El Sol de México

Desde los cuatro años, Lucero soñaba con ir a la televisión y presentarse en grandes escenarios. Esa meta la comenzó a trabajar desde los 10 años, cuando su madre aceptó llevarla a castings, y hoy, casi 50 años después, le agradece haberla escuchado y cumplir lo que tanto anhelaba.

Con esa anécdota, presentada en formato de video con una actriz que interpretó su versión infantil, comenzó su concierto de aniversario en el Auditorio Nacional, que tuvo lleno total.

Éxitos como “Tácticas de guerra”, “Electricidad” y “Cuéntame” emocionaron a los fans, y la gran sorpresa vino cuando entonó una versión merengue de “Despechá” de Rosalía.

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Además de este cover de la española, la también actriz también incluyó en su repertorio temas de Karol G, Juan Gabriel y Los Ángeles Azules, los cuales interpretó acompañada de mariachi.

El resto del show fue una verdadera fiesta, empezando por temas de los 90, y pasando por éxitos de sus telenovelas, como “Lazos de amor” y “Los parientes pobres”, que sonaron acompañados de escenas de sus melodramas.

La nostalgia no terminó ahí, ya que la intérprete hizo una serie de “duetos” con ella misma, recordando sus éxitos infantiles, como “Juguemos a cantar”, “Ella es chispita”, “Coqueta” y “Todo el amor del mundo”.

Las imágenes llenaron de emoción a los asistentes, quienes parecían recordar nostálgicos aquellos años 80 cuando crecían junto con la cantante.

Con lleno total en el Auditorio Nacional, Lucero presentó su gira "Siempre contigo" con la que celebra 46 años de carrera / Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com

A sus 56 años aseguró que su faceta favorita ha sido la de ser mamá, pues experimentó un amor que nunca había sentido y hasta comprendió a su propia madre en distintos aspectos.

Para homenajear a sus hijos, les dedicó a ellos y a todos aquellos que han experimentado ese amor maternal, el tema “El privilegio de amar”, y afirmó que para ella ha sido un privilegio brindar ese cariño a su familia todos estos años.

La también presentadora pasó del mariachi a la samba, convirtiendo el espectáculo en un carnaval brasileño, donde hasta el público se sumó jugando con unas pelotas que les lanzaron.

Poco antes de despedirse, Lucero se tomó unos minutos para recibir los obsequios que varios fans le trajeron. Desde un ramo de rosas hasta una almohada con una foto suya posando con sus hijos; la artista agradeció a cada uno de ellos.