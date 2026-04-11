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Gossipsábado, 11 de abril de 2026

Lucrecia Martel presenta su primer documental y hace una defensa de los pueblos indígenas

La cineasta argentina estrenó en México “Nuestra tierra”, y recibió la Medalla Cineteca Nacional

Kevin Aragón

Un tema global

Cine para cuestionar la historia

Un llamado para todos

Pero más que los premios, con esta película Lucrecia Martel pretende hacer un llamado común.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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