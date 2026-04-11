Lucrecia Martel presenta su primer documental y hace una defensa de los pueblos indígenas











Ciudad de Mexico , 11 de abril de 2026 Ver más periódicos

La realizadora argentina Lucrecia Martel presentó su primer documental que hace defensa a las tierras indígenas / Foto: Omar Flores/El Sol de México

Pensar que en la historia del mundo lo único que importa es lo que les pasa a los protagonistas es “una idea demente”, advierte la realizadora argentina Lucrecia Martel en entrevista con El Sol de México. “Es como si fuera una película de Marvel, en la que los superhéroes van por una calle y destruyen todo, edificios, camiones, toda esa gente, que si fuera verdad debería estar muriendo en esos choques, no importa nada y la cámara no se va tomar el tiempo de mostrártela”.

Es peligrosísimo criarnos de esa manera, pero ese es el lenguaje y la estructura que ha prevalecido: la del enfrentamiento y no la de la colaboración que es parte importantísima de nuestra especie. Dijo la cineasta minutos antes del estreno de su primer documental, “Nuestra tierra”

La película, resultado de casi una década de investigación y rodaje, documenta la búsqueda de justicia del pueblo chuschagasta, por el asesinato del líder comunal Javier Chocobar en 2009, en medio de un conflicto con empresarios por la propiedad de su tierra.

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El juicio, filmado por entero, se volvió en uno de los casos jurídicos que más ha dividido a la sociedad argentina en lo que va del siglo XXI, evidenciado el racismo interiorizado, la violencia colonial y la deliberada omisión de los pueblos indígenas de la historia de aquel país.

Pero si bien el filme se centra en este caso concreto, para la cineasta —autora de las aclamadas películas “La ciénaga” o “La mujer sin cabeza”— el tema se extiende para todo el globo terráqueo, el cual es evocado desde los primeros minutos de la cinta, en los que aparecen imágenes tomadas por la NASA y se van acercando hasta la realidad de los chuschagasta, una comunidad que gusta de jugar futbol.

El problema de los chuscha es el problema que hoy existe en todo el mundo: el pueblo palestino y la gran cantidad de gente que ha tenido que migrar a otras partes y que hoy no tiene un lugar. Hace unos 10 años se decía que la riqueza estaba en los servicios y que la tierra no estaba ya en disputa, pero lo cierto es que sí. Nos mintieron, hoy vemos que incluso para la guerra los grandes países necesitan un lugar para poner sus armas. Señaló la cineasta, que en la película muestra cómo las comunidades indígenas no solo resisten, sino que sueñan con poder seguir haciendo patrimonio para nuevas generaciones

En la película llama la atención cómo durante el juicio, documentos historiográficos se vuelven parte de los argumentos de disputa. Sin embargo, se demuestra que éstos no siempre han sido bien interpretados y de hecho algunos fueron creados deliberadamente para el despojo y la invisibilización de los pueblos indígenas.

Martel encuentra similitudes entre el cine y la historiografía, pues al tomar algún documento es posible entenderlo como “guion” que narra una serie de eventos, los cuales pueden ser contados de múltiples formas. “El cine sirve para cuestionar los documentos de la historia”, asegura.

La idea de que hay una flecha del tiempo (concepto narrativo que desarrolla en su último libro ‘Un destino común’) nos hizo creer demasiado que la forma en que se ordenan la causa y consecuencia de los hechos, era natural, como si no hubiera arbitrariedad y decisiones de por medio. Pero en el análisis de esos elementos se puede subvertir el orden del poder. Explicó la directora, quien pretende al terminar de hacer promoción de la película, publicar mucha más información histórica resultado de su investigación

La realizadora argentina Lucrecia Martel presentó su primer documental que hace defensa a las tierras indígenas / Foto: Omar Flores/El Sol de México

Al término de la proyección de estreno de la cinta, Lucrecia Martel fue galardonada con la Medalla Cineteca Nacional, máxima presea con la que dicha institución mexicana reconoce el trabajo de preservadores y creadores del cine como patrimonio cultural.

Por su puesto que me halaga que crean que me lo merezco, pero también son excelentes regalos para que mi mamá vea que trabajo en algo. En verdad que lo agradezco mucho. Bromeó la directora.