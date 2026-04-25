Ludwika Paleta rompe tabúes en “Deseo”: pasión, crisis y secretos en su nueva película

En la edición 41 del FICG, Ludwika Paleta habló del filme en el que interpreta a una mujer que se enfrenta a una crisis existencial tras conocer a un joven atleta

“Queríamos transmitir el mensaje a través de un lenguaje erótico, muy femenino contada desde la perspectiva y visión de una mujer”, agregó.

Paleta subrayó el rol del coordinador de intimidad: “Todo está muy estipulado y consensuado, de hecho se establece todo en un contrato. Son escenas increíbles, es una sensualidad divina”.

El filme va más allá del simple escándalo: explora la autoafirmación, los riesgos del deseo y la complejidad de decidir entre la seguridad de la rutina y la tentación de lo prohibido.

“En esta cinta, verdaderamente hay una química palpable, una química natural e inmediata entre los dos protagonistas”, mencionó Simone.

Leonardo Ortizgris, Matías Coronado, Pilar Pascual, Giovani Florido, Ángel López-Silva, Jaydy Michel, son algunos de los actores que complementan el cast.

El filme tuvo su preestreno durante la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y llegará a pantallas comerciales el 7 de mayo.