Ludwika Paleta rompe tabúes en “Deseo”: pasión, crisis y secretos en su nueva película
En la edición 41 del FICG, Ludwika Paleta habló del filme en el que interpreta a una mujer que se enfrenta a una crisis existencial tras conocer a un joven atleta
Froylan Escobar Lara / Enviado
“Queríamos transmitir el mensaje a través de un lenguaje erótico, muy femenino contada desde la perspectiva y visión de una mujer”, agregó.
Paleta subrayó el rol del coordinador de intimidad: “Todo está muy estipulado y consensuado, de hecho se establece todo en un contrato. Son escenas increíbles, es una sensualidad divina”.
El filme va más allá del simple escándalo: explora la autoafirmación, los riesgos del deseo y la complejidad de decidir entre la seguridad de la rutina y la tentación de lo prohibido.
“En esta cinta, verdaderamente hay una química palpable, una química natural e inmediata entre los dos protagonistas”, mencionó Simone.
Leonardo Ortizgris, Matías Coronado, Pilar Pascual, Giovani Florido, Ángel López-Silva, Jaydy Michel, son algunos de los actores que complementan el cast.
El filme tuvo su preestreno durante la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y llegará a pantallas comerciales el 7 de mayo.
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