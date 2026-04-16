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Gossipjueves, 16 de abril de 2026

Luis Caballero, el Potro, se convierte en el Fantasma de la Ópera en México: un sueño cumplido

Con la mirada emocionada de su tía, Consuelo Duval, y bajo los reflectores del Teatro de los Insurgentes, el público fue testigo de su debut

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Consuelo Duval le dedica emotivo mensaje a Luis Caballero

Luis Caballero: “El teatro es mi zona segura”

“El Fantasma de la Ópera” continúa en cartelera en el Teatro de los Insurgentes, con siete funciones cada semana y una nueva generación de talento interpretando este clásico de los musicales.

Licenciada en Periodismo. En los últimos 17 años estoy en la Sección de Espectáculos en la Fuente de Televisión Abierta.

Alma Rosa Camacho
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