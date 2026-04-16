Luis Caballero, el Potro, se convierte en el Fantasma de la Ópera en México: un sueño cumplido

“El Fantasma de la Ópera” continúa en cartelera en el Teatro de los Insurgentes, con siete funciones cada semana / Foto: Cortesía Mejor Teatro

Luis Caballero Dussauge debutó como alternante del musical “El Fantasma de la Ópera”, un clásico de Andrew Lloyd Webber; acompañado por Lina de la Peña como “Christine”. En la función del pasado miércoles en el Teatro de los Insurgentes, su tía, la actriz Consuelo Duval, fue la madrina de lo que el actor y cantante calificó como “un sueño cumplido”.

Durante dos horas con 35 minutos, el drama romántico y la espectacularidad musical se apoderaron del recinto. La historia del misterioso enmascarado que vive bajo la Ópera de París cobró vida gracias a un elenco y orquesta de primer nivel.

La noche arrancó con una alfombra roja por la que desfilaron, entre otros, Laura Flores, Sughey Ábrego, Luis Felipe Tovar, Raúl Magaña y Alex Bisogno, además de la propia Consuelo Duval, quien decidió dedicar la mayor parte de su tiempo a las fotos y solo conceder unas breves palabras a la prensa televisiva.

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A seis meses del estreno del musical y tras más de 170 funciones con Edward Salles como protagonista inicial, fue el empresario Morris Gilbert quien subió al escenario para presentar a Consuelo Duval como la madrina de la ceremonia. Entre aplausos, ella expresó: “Todos tenemos un sueño y éste es el de Luis, que ya se le cumplió”.

“Sentada entre el público, pensé: voy a pisar ese escenario donde hay tanto talento, donde nos llevan a un mundo mágico. Estoy muy honrada de que me hayan elegido madrina de una de las obras que más me llena el corazón… Esta compañía no le pide nada a ninguna del mundo”.

La actriz se dirigió directamente a su sobrino: “Chiquis, mi amor, que el teatro te acompañe, te ilumine, porque es el lugar en el que un actor siempre sueña estar. Qué bueno que ‘El Fantasma de la Ópera’ te dio la oportunidad de interpretarlo, porque es mágico y porque ya te ganaste un lugar en el teatro. Qué Dios te bendiga”.

A seis meses del estreno del musical y tras más de 170 funciones con Edward Salles como protagonista inicial / Foto: Cortesía Mejor Teatro

Visiblemente agradecido, Luis Caballero tomó el micrófono: “Estoy sumamente agradecido, muy honrado, muy feliz de poder ser parte de esta compañía. ‘El Fantasma de la Ópera’ fue la primera obra que vi cuando era niño y me impactó tanto la escena del espejo, que ya ni quise ir al baño en el intermedio. Ahora yo me convertí en el señor del espejo… Estoy cumpliendo un sueño junto a compañeros admirables.