Luisito Comunica crítica a Fede Vigevani por unirse a “La Casa de los Famosos”: día triste para la resistencia youtubera
El creador de contenido dijo que esperaba que la producción le haya ofrecido mucho dinero a Fede Vigevani para que el uruguayo aceptara entrar al reality
Alma Hidalgo / El Sol de México
“No es un tema económico”, dice Fede Vigevani
Participantes de “La Casa de los Famosos México” 2026
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