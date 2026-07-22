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Gossipmiércoles, 22 de julio de 2026

Luisito Comunica crítica a Fede Vigevani por unirse a “La Casa de los Famosos”: día triste para la resistencia youtubera

El creador de contenido dijo que esperaba que la producción le haya ofrecido mucho dinero a Fede Vigevani para que el uruguayo aceptara entrar al reality

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Alma Hidalgo / El Sol de México

“No es un tema económico”, dice Fede Vigevani

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Participantes de “La Casa de los Famosos México” 2026

Alma Rosa Hidalgo
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