Luisito Comunica fue víctima de estafa: así perdió más de 20 mil pesos por concierto de The Weeknd
El youtuber indicó que no es la primera vez que cae en una estafa similar, de la cual también fue víctima por un concierto de Daddy Yankee
Alma Hidalgo / El Sol de México
Recomendaciones para comprar boletos para conciertos de forma segura
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emite las siguientes recomendaciones para las personas que adquieren boletos a través de páginas de internet:
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.