Luisito Comunica fue víctima de estafa: así perdió más de 20 mil pesos por concierto de The Weeknd

El youtuber Luisito Comunica dijo que se perdió el "conciertazo" de The Weeknd por la estafa. / Fotos: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com y AFP

El youtuber Luisito Comunica dio a conocer que fue víctima de una estafa al comprar boletos en reventa para el concierto de The Weeknd, cantante que esta semana ofreció tres shows en el Estadio GNP de la CDMX, mediante la página web StubHub.

“Me acaban de robar mil 300 dólares. Compré boletos para ir a ver a The Weeknd, en una página que se llama StubHub”, indicó el creador de contenido, quien aseguró que no era la primera vez que era estafado por el mismo sitio web, en el que aseguró que volvió a “confiar”.

En sus historias de la red social Instagram, Luisito Comunica, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar, indicó que previamente fue estafado cuando intentaba comprar unos boletos para el concierto del cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

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Me robaron mil 300 dólares, y, sobre todo, la oportunidad de que ya no voy a ver a The Weeknd, que seguramente es un conciertazo. Luisito Comunica, youtuber.

Luisito Comunica, quien deseaba asistir al último concierto de The Weeknd agendado para el 22 de abril en el Estadio GNP, indicó que se comunicó con la plataforma vía correo electrónico y únicamente se limitaron a indicarle que le responderían de 24 a 48 horas.

Unos ratas y no ayudan en nada, qué decepción. Luisito Comunica, youtuber.

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