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Gossipjueves, 23 de abril de 2026

Luisito Comunica fue víctima de estafa: así perdió más de 20 mil pesos por concierto de The Weeknd

El youtuber indicó que no es la primera vez que cae en una estafa similar, de la cual también fue víctima por un concierto de Daddy Yankee

Alma Hidalgo / El Sol de México

Recomendaciones para comprar boletos para conciertos de forma segura

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emite las siguientes recomendaciones para las personas que adquieren boletos a través de páginas de internet:

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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