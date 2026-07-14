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Gossipmartes, 14 de julio de 2026

Luisito Comunica paga más de 250 mil pesos para la Final del Mundial y estará en última fila

“El pillo” asistió al partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, por lo que ahora podrá cerrar el ciclo y decir que vio el partido 1 y el 104 del torneo

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Jorge Morales

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¿Cuánto cuesta un boleto en reventa para la final del Mundial?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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