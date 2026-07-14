Luisito Comunica paga más de 250 mil pesos para la Final del Mundial y estará en última fila
“El pillo” asistió al partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, por lo que ahora podrá cerrar el ciclo y decir que vio el partido 1 y el 104 del torneo
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