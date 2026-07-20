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Gossiplunes, 20 de julio de 2026

Luisito Comunica se disculpa con Army tras comentarios sobre presentación de BTS en la final del Mundial

Luisito Comunica pidio no ser “objetivo de funa”, pero el fandom señaló en rede sociales que el influencer no fue sincero con su disculpa

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Ali Rodríguez / El Sol de México

Luisito Comunica se disculpa con Army

Ali Rodriguez Rios
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