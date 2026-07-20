Luisito Comunica se disculpa con Army tras comentarios sobre presentación de BTS en la final del Mundial
Luisito Comunica pidio no ser “objetivo de funa”, pero el fandom señaló en rede sociales que el influencer no fue sincero con su disculpa
Ali Rodríguez / El Sol de México
Luisito Comunica se disculpa con Army
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