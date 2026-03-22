Lupita Villalobos desmiente infidelidad de su esposo Juan: estamos pasando por un momento complicado
Los rumores cobraron relevancia después de que la influencer asistiera a la boda de Un Tal Fredo sin sus anillos de matrimonio y no estuviera acompañada de su esposo
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Cómo surgieron los rumores de infidelidad del esposo de Lupita Villalobos?
Algunos fans de Lupita Villalobos se encargaron de desmentir los rumores asegurando que ella había comentado que su esposo no podría asistir a la boda porque tenía otro evento.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.