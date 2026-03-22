Lupita Villalobos desmiente infidelidad de su esposo Juan: estamos pasando por un momento complicado











Ciudad de Mexico , 22 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Lupita Villalobos indicó que su matrimonio atraviesa un momento complicado que no se relaciona con infidelidades. / Foto: Instagram: @lupitavillalobossbeltran

La influencer Lupita Villalobos desmintió los rumores sobre que su esposo Juan le era infiel, los cuales surgieron la noche del sábado 21 de marzo después de que un tiktoker asegurara que un familiar de la creadora de contenido le comentó que estaba en proceso de divorcio por el falso engaño.

Lupita Villalobos, quien forma parte del podcast “Las alucines”, pidió, mediante sus historias de Instagram, que “dejen de difundir este tipo de mentiras. Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando”.

Aunque la creadora de contenido desmintió la infidelidad, reveló que su relación está atravesando un momento complicado “que no tiene nada que ver con infidelidad y engaños”.

¿Ustedes creen que si me hubieran sido infiel, yo estaría tan tranquila? Enserio, paren con esa mentira. Lupita Villalobos, creadora de contenido.

Lupita Villalobos desmintió los rumores de infidelidad mediante su cuenta de Instagram. / Foto: Captura de pantalla: Instagram: @lupitavillalobossbeltran

Los falsos rumores de infidelidad por parte de el esposo de Lupita Villalobos, Juan, surgieron después de que un creador de contenido asegurara que un familiar de la influencer le comentó que ella estaba en proceso de divorcio.

Estos rumores cobraron fuerza debido a que Lupita Villalobos asistió a la bod a del influencer conocido como Un Tal Fredo, cuyo nombre real es Alfredo Cantú, sin su esposo, además de que desde hace un tiempo la creadora de contenido dejó de utilizar sus anillos de matrimonio.

También recordaron que la creadora de contenido dijo que dejó de utilizar sus anillos porque le molestaban durante sus entrenamientos con los que se prepara para su pelea en Supernova Génesis, donde se enfrentará en el ring de box contra la también influencer Kim Shantal.