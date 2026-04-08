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Gossipmiércoles, 8 de abril de 2026

Madonna llegará a Netflix: todo lo que necesitas saber sobre su serie biográfica

La vida de la “Chica Material” será presentada a través de Netflix, tras la cancelación del biopic en 2023

Daniel Montes de Oca

¿Qué pasará con Julia Garner?

En caso de que Garner finalmente no pueda protagonizar la miniserie, siempre existe un Plan B, en el cual se contemplarían a actrices como Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young y Emma Laird.

¿De que tratará la serie de Madonna?

Se sabe que el proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, y la legendaria historia de Madonna se abordará en una miniserie de siete episodios.

Se prevé que la miniserie se estrene en 2027.

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