Madonna se alista para el lanzamiento de “Confessions On a Dance Floor Part 2”

La Reina del Pop regresará a la industria de la musica con un nuevo álbum, que será la continuación de su disco de 2005 y se lanzará el 3 de julio

EFE

Esa publicación desató los rumores en redes sociales ante lo que parecía un movimiento previo a un anuncio importante, como así ha sido.

Y también ha publicado un extracto de lo que podría ser el primer single del nuevo álbum, en la que se escucha su voz casi en susurros, acompañada de música disco.

Y una voz masculina, agrega: “Oh, by the way, it all started like this”. Es todo lo que se escucha en este primer avance del que será su primer trabajo en siete años (el último fue ‘Madame X’, en 2019).

En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Madonna señala que cuando empezó a trabajar con Stuart Price en este disco, su manifiesto era: “Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos”.

Además resalta que el sonido, la luz y la vibración “remodelan nuestras percepciones” y “nos sumergen en un estado de trance”.

El pasado septiembre la artista ya anunció que grabaría este álbum con Warner, la discográfica que hizo de ella la gran diva del pop.

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum, del que ya dijo que es un “regreso a la pista de baile”.

En diciembre confirmó que estaba grabando nueva música y en aquel momento apuntó a 2025 como la fecha para lanzar nuevos temas.

En septiembre llegó la confirmación de este nuevo disco con Warner, algo que se esperaba desde que en 2020 abandonara Interscope -con la que lanzó ‘MDNA’ (2012), ‘Rebel Heart’ (2015) y ‘Madame X’ (2019).