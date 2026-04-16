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Gossipjueves, 16 de abril de 2026

¿Maldición de las colaboraciones? Karol G, Feid y otras parejas que terminaron después de lanzar música juntos

A la lista también se suman Rauw Alejandro y Rosalía, quienes terminaron poco después de lanzar “RR”, con la que dieron a conocer su compromiso

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué parejas han terminado después de sacar una canción juntos?

Algunas de las parejas de famosos que han terminado después de sacar una canción juntos son:

  • John Mayer y Katy Perry

Los cantantes John Mayer y Katy Perry comenzaron su relación en 2012 y el 12 de agosto de 2013 colaboraron en “Who you love” y, pocos meses después, en febrero de 2014 terminaron su relación amorosa.

  • Sebastián Yatra y Tini Stoessel

  • Shawn Mendes y Camila Cabello

  • Anuel y Karol G

  • Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro son un claro ejemplo de esta teoría, debido a que la pareja era una de las más estables y amadas de la música desde que confirmaron su relación en 2021.

  • Feid y Karol G

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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