¿Maldición de las colaboraciones? Karol G, Feid y otras parejas que terminaron después de lanzar música juntos

A la lista también se suman Rauw Alejandro y Rosalía, quienes terminaron poco después de lanzar “RR”, con la que dieron a conocer su compromiso

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué parejas han terminado después de sacar una canción juntos?

Algunas de las parejas de famosos que han terminado después de sacar una canción juntos son:

John Mayer y Katy Perry

Los cantantes John Mayer y Katy Perry comenzaron su relación en 2012 y el 12 de agosto de 2013 colaboraron en “Who you love” y, pocos meses después, en febrero de 2014 terminaron su relación amorosa.

Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Shawn Mendes y Camila Cabello

Anuel y Karol G

Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro son un claro ejemplo de esta teoría, debido a que la pareja era una de las más estables y amadas de la música desde que confirmaron su relación en 2021.