“Man of Tomorrow”, secuela de “Superman”, inicia rodaje con misterioso logotipo

El cineasta James Gunn, anunció en redes sociales el inicio del rodaje de “Man of Tomorrow”

Daniel Montes de Oca

Y es que la imagen compartida por el encargado del nuevo universo cinematográfico de DC, generó algunas especulaciones respecto al gran villano de la historia.

¿Guiño a Brainiac?

Si bien, el logo de Brainiac suele ser un triángulo invertido, formando una especie de “V”, los fans apuntan a que es una referencia del poderoso androide.

Brainiac, por fin a la pantalla grande

Tim Burton, responsable del fallido proyecto “Superman Lives”, protagonizado por Nicolas Cage, lo contempló como el antagonista de la cinta, pero la película finalmente fue cancelada.

“Man of Tomorrow” se estrenará el 9 de julio de 2027.