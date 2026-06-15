Gossiplunes, 15 de junio de 2026
Maná se prepara para su concierto gratuito en Guadalajara previo al México vs Corea del Sur
La banda originaria de Guadalajara ofrecerá un concierto en la Glorieta de La Minerva este miércoles
Karla Uzeta / ESTO
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