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Gossiplunes, 15 de junio de 2026

Maná se prepara para su concierto gratuito en Guadalajara previo al México vs Corea del Sur

La banda originaria de Guadalajara ofrecerá un concierto en la Glorieta de La Minerva este miércoles

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Karla Uzeta / ESTO

Mana conferencia de prensa GDL
La Minerva se prepara para recibir a Maná este miércoles - Foto: David Tamayo / ESTO
Mana conferencia de prensa GDL
Decenas de trabajadores ya instalan el escenario para el concierto - Foto: David Tamayo / ESTO
Mana conferencia de prensa GDL
En conferencia de prensa, los cuatro integrantes de la banda se mostraron emocionados por el concierto - Foto: David Tamayo / ESTO
Karla Uzeta
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