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Gossipsábado, 25 de abril de 2026

Manolo Cardona y Erick Elías se divierten como niños en nueva serie

Los actores forman parte del elenco de “Los encantos del sinvergüenza”, una comedia negra que invita a romper prejuicios, jugar y redescubrir la vida sin miedo

Belén Eligio / El Sol de México

El artista, quien comparte créditos con Erick Elías, opina que la esencia de un sinvergüenza radica en “ser diferente y un poco rebelde”, y no necesariamente debe verse como algo negativo.

Erick Elías da vida a “Bernardo”, el cuñado de “Francisco” y uno de los sospechosos de su asesinato. El actor se sumó a la visión positiva del concepto de “sinvergüenza”, pues opina que se trata de “no tenerle miedo a la vida”.

“Es no tener miedo a decir lo que quieras, lo que estás pensando, entrarle así a divertirte. Eso es bien importante”.

Manolo Cardona reiteró que este personaje lo llevó a divertirse como un niño en el set, debido a la libertad con la que se desenvuelve, y esa personalidad empata con su forma de ser en el mundo real.

El personaje de “Bernardo” tiene un perfil diferente, debido a que se trata de un hombre que busca mantener el control y apegarse a los parámetros sociales, explica Erik Elías. 

“Los encantos del sinvergüenza” se estrenó este 24 de abril en la plataforma Vix, está conformada por 20 episodios, que se lanzarán en bloques de cinco todos los viernes. 

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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