¿Marcela Mistral, rechazada de Supernova? Gracias a la esposa de Poncho de Nigris surgió Ring Royale
La Musa Mistral confesó que la negativa de “la empresa de enfrente” para que se sumara a su proyecto hizo que Poncho de Nigris le organizara una pelea
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Quiénes ganaron en Ring Royale 2026?
Los ganadores de Ring Royale 2026 son:
El encuentro de box entre Chuy Almada y Alberto del Río fue suspendido debido a que el también conocido como El Patrón abandonó la pelea.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.