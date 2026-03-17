¿Marcela Mistral, rechazada de Supernova? Gracias a la esposa de Poncho de Nigris surgió Ring Royale

Tras cerrar el ciclo de “Tropicalia”, prepara un nuevo disco que abrirá otra etapa en su carrera; el colombiano está listo para su presentación en el Auditorio Nacional

Itatí Cantoral se acercó a Cristian Castro durante el rodaje del video para la canción “Volver a amar”

El actor Mauricio Ochmann fue denunciado ante la Fiscalía de Morelos por una mujer de la tercera edad en Tepoztlán. Se le acusa de despojo y daños en un inmueble de Amatlán

Entre entrevistas y sesiones en el estudio, el grupo narra su experiencia y el resultado de un periodo de pausa que marcó su evolución

La actriz y conductora vuelve al reality “Juego de Voces”, que en su tercera temporada enfrenta a cinco parejas de hermanos que contarán su vida a través de la música

El salsero, abogado y activista, calificó de "compleja" la situación en la isla y comparó la situación de Cuba con Venezuela, con respecto a la intervención de Estados Unidos

La actriz argentina Flor Vigna, al igual que Alana Flores, ha participado en eventos de boxeo de famosos, donde se consagró bicampeona

La italiana revela cómo nació su admiración por Shakira e incluye un emotivo cover de “Antología” en su disco “Yo Canto 2”. Ambos artistas comparten una historia musical paralela desde los años 90

¿Quién es Flor Vigna? La actriz es la nueva rival de Alana Flores en el ring de Supernova Génesis 2026

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

El encuentro de box entre Chuy Almada y Alberto del Río fue suspendido debido a que el también conocido como El Patrón abandonó la pelea.

La Musa Mistral confesó que la negativa de “la empresa de enfrente” para que se sumara a su proyecto hizo que Poncho de Nigris le organizara una pelea

Marcela Mistral confesó que Poncho de Nigris no la dejaba participar en otros eventos de box.

Marcela Mistral, conductora de televisión regiomontana, triunfó en la pelea estelar de Ring Royale, evento de boxeo entre personalidades del entretenimiento que organizó su esposo Poncho de Nigris. Además de vencer a la influencer Karely Ruiz, la también conocida como Musa reveló que fue clave para que el evento surgiera.