elsoldemexico
Gossipmartes, 17 de marzo de 2026

¿Marcela Mistral, rechazada de Supernova? Gracias a la esposa de Poncho de Nigris surgió Ring Royale

La Musa Mistral confesó que la negativa de “la empresa de enfrente” para que se sumara a su proyecto hizo que Poncho de Nigris le organizara una pelea

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quiénes ganaron en Ring Royale 2026?

Los ganadores de Ring Royale 2026 son:

El encuentro de box entre Chuy Almada y Alberto del Río fue suspendido debido a que el también conocido como El Patrón abandonó la pelea.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Denuncian a directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de SRE

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Los muertos en la refinería de Dos Bocas

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Banca atenta a morosidad

image
Roberto Remes

El retorno de la Autoridad del Espacio Público

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES