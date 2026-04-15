elsoldemexico
Gossipmiércoles, 15 de abril de 2026

Margot Robbie y Bradley Cooper se unen para la secuela de “Ocean’s Eleven”; de esto se tratará la historia

La película protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper, tiene programado su estreno para junio de 2027

Daniel Montes de Oca

Golpe en la F1

En el evento, Margot Robbie agregó que Bradley Cooper dirigirá, escribirá y co-protagonizará la película, por lo que presumiblemente será el padre de Danny Ocean.

Además, el estreno de la película está programado para el 25 de junio de 2027.

¿George Clooney regresará?

George Clooney volverá como Danny Ocean, pero no precisamente para el proyecto de Margot Robbie y Bradley Copper.

Previamente, Warner Bros. anunció que otra secuela de “Ocean’s Eleven” contaría con el regreso de Clooney y parte del elenco original compuesto por Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon y Don Cheadle.

La historía mostrará al grupo de ladrones ya envejecidos y que tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos en un mundo completamente distinto.

El universo Ocean’s Eleven

Los atracos no comenzaron con los filmes protagonizados por George Clooney, sino en 1960 con uno de los mejores cantantes de todos los tiempos: Frank Sinatra.

En esta cinta, Bullock dio vida a Debbie Ocean, hermana de Danny, quien presuntamente había fallecido, no obstante, la trama dio la sensación que solo había fingido su muerte.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Lorenia Valles - YOANNA ROMO
Lorenia Valles

Un Mundial para todas y todos

image
Patricia González Miranda

La salud como derecho: el sello transformador de Claudia Sheinbaum

image
Élfego Bautista Pardo

Así es el derecho / La urgencia de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México

image
NOSOTRXS

Día Mundial de la Salud: avanzar hacia la equidad

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES