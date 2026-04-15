La película protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper, tiene programado su estreno para junio de 2027

Daniel Montes de Oca

Golpe en la F1

En el evento, Margot Robbie agregó que Bradley Cooper dirigirá, escribirá y co-protagonizará la película, por lo que presumiblemente será el padre de Danny Ocean.

Además, el estreno de la película está programado para el 25 de junio de 2027.

¿George Clooney regresará?

George Clooney volverá como Danny Ocean , pero no precisamente para el proyecto de Margot Robbie y Bradley Copper.

Previamente, Warner Bros. anunció que otra secuela de “Ocean’s Eleven” contaría con el regreso de Clooney y parte del elenco original compuesto por Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon y Don Cheadle.

La historía mostrará al grupo de ladrones ya envejecidos y que tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos en un mundo completamente distinto.

El universo Ocean’s Eleven

Los atracos no comenzaron con los filmes protagonizados por George Clooney, sino en 1960 con uno de los mejores cantantes de todos los tiempos: Frank Sinatra.

En esta cinta, Bullock dio vida a Debbie Ocean, hermana de Danny, quien presuntamente había fallecido, no obstante, la trama dio la sensación que solo había fingido su muerte.