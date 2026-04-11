María Katzarava cumple 25 años de carrera y lo celebra con jazz, bolero y pop

La soprano mexicana, exdirectora de la Compañía Nacinal de Ópera, se siente orgullosa de haber explorado la versatilidad de su voz

Kevin Aragón

Llevar su voz más allá de la ópera es algo de lo que la soprano mexicana María Katzarava se siente más orgullosa. Con 25 años de carrera recorridos, presentará una residencia artística en La Cueva de Rodrigo de la Cadena.

Sin embargo, Katazarava, le da su justo lugar a la ópera, que le ha permitido viajar por importantes salas del mundo, como la Royal Opera House en Londres, la Scala de Milan, o el Millenium Amphitheatre de Dubái.

Canto en libertad

Con la residencia que comenzó esta semana, titulada “Katazarava y las voces de la cueva: Una travesía en cuatro acordes”, la cantante se presenta en un formato de cámara, en un ambiente íntimo, que siempre quiso experimentar en su carrera.

La residencia comenzó con el programa “Piaf de bolsillo”, una reinterpretación íntima y poderosa del legado de la “Môme” Edith Piaf, a quien Katzarava admira por su arrojo y talento.

El 23 de abril, con Euge Ortega presentará “Divas: El encuentro”, con clásicos populares en inglés y español, desde Mecano y José José, hasta Juan Gabriel, Mónica Naranjo y éxitos en inglés.

El gran cierre de gala, se presentará el 30 de abril, junto con la cantante y actriz Alejandra Ávalos, en una noche de boleros y baladas.