Mariana Colosio reflexiona sobre la violencia en el estreno de “Obra negra”

Original de Víctor Weinstock, abrió temporada con un llamado a cuestionar la normalización de la violencia en México

Luis Valdovinos / El Sol de México

En su noche de estreno, contó con la presencia de Mariana Colosio Riojas como invitada de honor, quien compartió su reacción ante el montaje y la relevancia de los temas que aborda.

Para Colosio Riojas, el papel del arte resulta fundamental en este tipo de reflexiones, al convertirse en un canal que pone en palabras lo que muchas veces permanece latente en la sociedad.

“Los artistas son los profetas, son los que llegan a mencionar todo aquello que se siente en el colectivo, pero no son, o somos lo suficiente valientes para voltearlo a ver”, dijo.

“Obra negra: Mecánica del poder” estará en cartelera todos los lunes a las 20:30 en el Foro Shakespeare.