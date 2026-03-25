elsoldemexico
Gossipmiércoles, 25 de marzo de 2026

Mariana Colosio reflexiona sobre la violencia en el estreno de “Obra negra”

Original de Víctor Weinstock, abrió temporada con un llamado a cuestionar la normalización de la violencia en México

Luis Valdovinos / El Sol de México

En su noche de estreno, contó con la presencia de Mariana Colosio Riojas como invitada de honor, quien compartió su reacción ante el montaje y la relevancia de los temas que aborda.

Para Colosio Riojas, el papel del arte resulta fundamental en este tipo de reflexiones, al convertirse en un canal que pone en palabras lo que muchas veces permanece latente en la sociedad.

“Los artistas son los profetas, son los que llegan a mencionar todo aquello que se siente en el colectivo, pero no son, o somos lo suficiente valientes para voltearlo a ver”, dijo.

“Obra negra: Mecánica del poder” estará en cartelera todos los lunes a las 20:30 en el Foro Shakespeare.

Reportero de entretenimiento en la sección Gossip. Cobertura de televisión, cine, teatro, streaming, música y temas de cultura.

Luis Valdovinos
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Sigue el pleito al interior del Sindicato Nacional Alimenticio

image
Luis Carriles

Aguas profundas / ¿El derrame es por un ducto roto?

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Bancos preparan lista negra

image
Roberto Remes

La ciudadanización de la política

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES