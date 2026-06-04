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Gossipjueves, 4 de junio de 2026

¿Mariana Ochoa, bajo la lupa de la FIFA? Su equipo niega que su nueva canción viole restricciones mundialistas

La cantante lanzó la canción “México mágico” con una temática relacionada al Mundial y generó especulación por las marcas registradas de la FIFA

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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Otras frases registradas por la FIFA para el Mundial 2026

Alma Rosa Hidalgo
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