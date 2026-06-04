¿Mariana Ochoa, bajo la lupa de la FIFA? Su equipo niega que su nueva canción viole restricciones mundialistas
La cantante lanzó la canción “México mágico” con una temática relacionada al Mundial y generó especulación por las marcas registradas de la FIFA
Alma Hidalgo / El Sol de México
Otras frases registradas por la FIFA para el Mundial 2026
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