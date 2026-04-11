Mariella y Venero hacen música a partir de su vida como migrantes

El dueto venezolano presenta un álbum inspirado en su experiencia al dejar su país

Belén Eligio / El Sol de México

La experiencia de migrar, dejar el hogar y comenzar de nuevo en otro país, se convirtió en el motor creativo del dueto venezolano Mariella y Venero, quienes plasmaron parte de su experiencia en el disco “La vida que nos tocó”.

“Nos inspira, por sobre todas las cosas, acompañar a todo aquel migrante que está lejos de casa a través de la música”, agregó.

“Este disco fue ese abrazo con propósito de decir: ‘Oye, no estás solo. Nosotros también ya vivimos eso, ya hemos pasado por eso y todo va a estar bien’”, señaló la cantante.

Su travesía implicó múltiples retos, pues al ser provenientes de una ciudad pequeña, representó un cambio radical en el ritmo de vida, dinámicas sociales e incluso en la industria musical a los que debían adaptarse.