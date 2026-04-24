Más allá del futbol: Carlos Salcido estrena su documental “Destino de guerrero” en el FICG
El exjugador de Chivas abrió su corazón para narrar momentos importantes de su vida, desde su infancia hasta la cima del éxito
Froylan Escobar Lara / El Sol de México
Una mirada de admiración
“Lo podemos llamar destino, suerte, azar, pero eso lo increíble es la coincidencia de muchos momentos que lo llevan a estar en ese lugar en ese momento, ese día que lo descubren y que le cambia la vida radicalmente”, dijo.
“Quiero contar historias que puedan generar inspiración, dejar un mensaje positivo y donde el personaje también esté abierto a poder mostrar sus luces y sombras, no solamente mostrar todo lo bueno que logró, sino los errores, los fracasos.
“Cuando encontramos las historias y nos juntamos con el personaje, lo que intentamos es proponerles ser parte y filmar documentales con ellos, pero también que ellos asuman la posibilidad de poder contar y mostrarse tal cual son”, indicó el director.
Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.