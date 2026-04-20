Más de mil personas conmemoran el Día Internacional de José José en el Parque de La China

Fanáticos del fallecido cantante se reunieron en la colonia Clavería, cuna de El Príncipe de la Canción, para recordarlo en su día, que se celebra cada 20 de abril

Kevin Aragón

José José sigue moviendo corazones desde el más allá. Este 20 de abril más mil 200 personas, según elementos de Protección Civil, se dieron cita para recordarlo frente a su escultura en el Parque de la China en la colonia Clavería, donde nació el cantante.

Tanto fanáticos veteranos como jóvenes cantaron al calor de algunos vasos de ron y tequila, los más grandes éxitos del cantante, al que se le celebra este día desde 2020, un año después de su fallecimiento, pues la fecha es mencionada en un verso de la canción “Me vas a echar de menos”.

“Por eso es que estoy aquí, cada que escucho a José José, siento que mi abuelo me acompaña. Todos aquí sentimos cosas muy parecidas, él en verdad supo llegarnos en lo más profundo de nuestros sentimientos”, dijo la joven originaria de Xochimilco.

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En el evento también se presentó una colaboración entre Panam y José José a través de un par de tenis de edición limitada. Aunque todo estuvo programado para terminar a las 18:00 horas, se anunció que el evento se extendería un par de horas más, con la presencia de la radio oficial del cantante.