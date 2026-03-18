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Gossipmiércoles, 18 de marzo de 2026

“La verdad siempre saldrá a la luz”, dice Mauricio Ochmann tras denuncia por despojo en Tepoztlán

Una adulta mayor denunció al actor ante la Fiscalía de Morelos por realizar modificaciones en un muro perimetral, las cuales el impiden el acceso a su vivienda

Alma Hidalgo / El Sol de México

El actor aseguró que “soy una persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo y ayuda activa. Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos”.

¿Por qué Mauricio Ochmann fue denunciado por despojo en Morelos?

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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