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Gossiplunes, 29 de junio de 2026

Memo Garza dice que un miembro de su equipo “está entre la vida y la muerte” tras el intento de asalto a su autobús

El exvocalista de La Adictiva dijo que los integrantes de su agrupación están asustados por el intento de asalto; hubo dos heridos, uno de ellos de gravedad

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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¿Dónde fue el intento de robo al autobús de Memo Garza?

Alma Rosa Hidalgo
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