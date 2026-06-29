Memo Garza dice que un miembro de su equipo “está entre la vida y la muerte” tras el intento de asalto a su autobús
El exvocalista de La Adictiva dijo que los integrantes de su agrupación están asustados por el intento de asalto; hubo dos heridos, uno de ellos de gravedad
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