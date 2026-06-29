Memo Garza dice que un miembro de su equipo “está entre la vida y la muerte” tras el intento de asalto a su autobús

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“Guardián de mi vida”, la nueva telenovela de Juan Osorio, apuesta por grandes emociones y acción

Cuando Juan Osorio siente mariposas en el estómago, sabe que es momento de lanzarse por una nueva historia. Así lo confiesa el productor de éxitos como “Una familia con suerte” y “El amor invencible”, quien regresa al horario estelar de Las Estrellas este lunes 29