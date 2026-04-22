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Gossipmiércoles, 22 de abril de 2026

Menor hispana encontrada muerta en el auto del cantante D4vd murió a causa de dos heridas penetrantes

El cuerpo de la adolescente de 13 años Celeste Rivas fue encontrado en un Tesla a nombre del cantante, quien fue acusado de cargos con agravantes por su homicidio

EFE

La muerte de Rivas Hernández fue clasificada como un homicidio, lo que confirma la acusación.

Odey Ukpo, médico en jefe del Departamento Forense, agradeció la autorización del tribunal de Justicia de Los Ángeles, que permitió hacer pública la información.

D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood y desde entonces permanece en prisión sin derecho a fianza.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

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