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Gossipjueves, 9 de abril de 2026

“Merlina” temporada 3: ¿quiénes forman el nuevo reparto para la serie de Netflix?

La producción de la serie, protagonizada por Jenna Ortega, anunció que tres actores se sumarán a la tercera temporada

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué actores nuevos se suman a la tercera temporada de “Merlina”?

Los actores que se suman a la nueva temporada de “Merlina” son:

  • Lena Headey

La actriz inició su carrera gracias a que participó en una obra escolar cuando tenía 17 años. Ahí, un agente de casting le pidió realizar una audición y con ello obtuvo su participación en la película “El país del agua”.

  • Andrew McCarthy

  • James Lance

James Lance es un actor británico que ha participado en proyectos como “Northern Soul”, “Broson”, “Marie Antoinette” y “Bel Almi, historia de un seductor”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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