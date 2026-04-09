“Merlina” temporada 3: ¿quiénes forman el nuevo reparto para la serie de Netflix?
La producción de la serie, protagonizada por Jenna Ortega, anunció que tres actores se sumarán a la tercera temporada
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué actores nuevos se suman a la tercera temporada de “Merlina”?
Los actores que se suman a la nueva temporada de “Merlina” son:
Lena Headey
La actriz inició su carrera gracias a que participó en una obra escolar cuando tenía 17 años. Ahí, un agente de casting le pidió realizar una audición y con ello obtuvo su participación en la película “El país del agua”.
Andrew McCarthy
James Lance
James Lance es un actor
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.