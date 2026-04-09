“Merlina” temporada 3: ¿quiénes forman el nuevo reparto para la serie de Netflix?

La producción de la serie, protagonizada por Jenna Ortega, anunció que tres actores se sumarán a la tercera temporada

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué actores nuevos se suman a la tercera temporada de “Merlina”?

Los actores que se suman a la nueva temporada de “Merlina” son:

Lena Headey

La actriz inició su carrera gracias a que participó en una obra escolar cuando tenía 17 años. Ahí, un agente de casting le pidió realizar una audición y con ello obtuvo su participación en la película “El país del agua”.

Andrew McCarthy

James Lance