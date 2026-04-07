Meryl Streep confirma que Ana Wintour la inspiró para el regreso de Miranda Priestly en “El Diablo viste a la moda 2”

Meryl Strepp y Anna Wintour tuvieron una conversación publicada por Vogue, en la que la actriz contó cómo fue retomarl su papel de Miranda Priestly

Ali Rodríguez / El Sol de México

Streep contó que sí tuvo tuvo influencia de Anna Wintour para retomar al personaje en la secuela de la película, principalmente por la evolución que requería el personaje.

En esta ocasión, Streep confesó que le interesaba explorar la responsabilidad de Miranda Priestly en una posición de poder.

“Me interesaba la parte empresarial, eso de cargar el peso del trabajo de muchísimas personas, dirigir una organización, mantenerla en marcha de alguna manera”, señaló la acrtiz.

Bajo esa postura, la actriz también se planteó hacia dónde debería ir el personaje en medio del contexto actual, en el que “todo se está desintegrando”.

Además, Streep dijo que al retomar el personaje 20 años después también pensó en Anna Wintour.

Pensé honestamente en Anna e intenté imaginar cómo sería asumir su responsabilidad y estar tan interesada en el mundo y ser tan curiosa como ella debía ser

No obstante en la misma conversación, Meryl Streep recordó que antes de Anna Wintour tuvo “modelos a seguir”, la mayoría hombres, que le ayudaron a interpretar a Miranda Priestly.

“Lo divertido de este personaje es que usé a mis modelos a seguir, diferentes personas que conozco, y la mayoría son hombres. Así que eso también me dio cierta libertad”.

¿Quiénes sirvieron fueron la inspiración de Meryl Streep para interpretar a Miranda Priestley?

En una reciente entrevista, Meryl strep dijo que la personalidad de Miranda Priestly la construyó inspirándose en dos directores de cine y no en alguien de la industria de la moda.

Fueron los directores Mike Nichols y Clint Eastwood de quienes tomó elementos para formas el carácter de la editora de “Runway”.

De Nichols adoptó el humor sutil y de Eastwood retomó el liderazgo, pues aunque no es alguien que hable fuerte, esa característica le ayuda a tener la atención de quienes le rodean.