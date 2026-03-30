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Gossiplunes, 30 de marzo de 2026

Meryl Streep y Anne Hathaway promocionan “El diablo viste a la moda 2” en el Museo Frida Kahlo

Las actrices arribaron este lunes para la promoción de la secuela de la cinta lanzada en 2006; México es la primera parada del tour de prensa mundial

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Las protagonistas de la película estuvieron en una charla con Martha Debayle y aprovecharon para elogiar el legado de Kahlo, pintora mexicana que ha trascendido a través de los años.

Entre las figuras que formaron parte del conversatorio destacaron Yalitza Aparicio, Regina Blandón, Marjorie de Sousa, entre otras.

Otro de los encuentros que tendrán las protagonistas de filme será en el Museo Anahuacalli, en la alcaldía Coyoacán, para una pasarela y un encuentro con otros fanáticos.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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