elsoldemexico
Gossiplunes, 15 de junio de 2026

Meses antes de morir, Oliver Tree creó una fundación para destinar su fortuna: mi familia no recibirá ni un centavo

El cantante estadounidense, que murió tras el choque de dos helicópteros, creó una fundación para apoyar a nuevos talentos y creadores

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué pasará con la fortuna de Oliver Tree?

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Alma Rosa Hidalgo
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