Metaxchange: qué está pasando entre su fundadora y la actriz Sandra Echeverría

Nazareth Rodríguez, fundadora y CEO de Metaxchange, empresa investigada por la Fiscalía de CDMX por fraude, demandó a la actriz por daño moral

Alma Hidalgo / El Sol de México

Rodríguez también aseguró que “ no cometimos delito alguno, porque este delito que falsamente se nos imputa es de carácter patrimonial, mercantil y hasta civil pero nunca penal”.

¿Qué dijo Sandra Echeverría sobre Metaxchange?

De acuerdo con la actriz, la empresa les prometió pagar un rendimiento mayor que cualquier banco de inversiones del país, pero, tras 18 meses de depositarles su dinero, dijo que no había recibido ningún pago.

¿Cómo opera Metaxchange?

De acuerdo con la dependencia, la empresa ofrecía inversiones con rendimientos de hasta 15 por ciento mensual, respaldadas por contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad.