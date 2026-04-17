México homenajeará a Willie Colón en un baile con causa amenizado por Rosa Gloria Chagoyán

La cita será en el Salón Los Ángeles, donde la actriz hará mancuerna con La Única Internacional Sonora Santanera

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

También participarán los grupos La Gozadera, orquesta de Uzzo Ismael, y Enguayabá Orquesta Tropical.

Se espera rebasar la asistencia de más de mil personas al evento organizado por Déborah Holtz y Érika Montejano, ambas del Club Rotario Cuajimalpa A.C.

Rosa Gloria Chagoyán, quien donará su actuación, declaró: “Viví de cerca la donación de órganos con mi amiga querida, la actriz Blanca Sánchez, quien estaba en lista de espera; ahora son 77 mil pacientes esperando.

“Mi hermano le donó su riñón para que ella viviera un poco más y sí lo consiguió, posteriormente hizo una vida tranquila tras su trasplante”, agregó la cantante, quien manifestó su deseo de seguir colaborando con esta causa.

Déborah Holtz hizo saber que la Fundación de Lolita Ayala también contribuye con la causa: “Lolita con sus colaboradores hacen el estudio socioeconómico de la familia del paciente y a la vez también anualmente contribuyen con dinero”.

Sobre el origen de esta iniciativa, relató: “Mi padre Ignacio Holtz vivió en carne propia estar dializado y en espera de un riñón en un hospital, en 1998. Estuvo en una lista de espera de miles y miles registrados. Y teniendo el dinero disponible para el trasplante, fue en ese momento que su esposa Beatriz le donó su riñón.

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“Mi padre al restablecerse quedó impactado de ver la gente que se moría a falta de un riñón. De ahí que quiso ayudar a los más necesitados desde 2002 y ahora yo sigo ésta tarea en su memoria, ya que lo perdimos en el año de 2022. Y hasta ahora hemos salvado a dos mil personas”.

Holtz adelantó que los boletos ya están disponibles en el Salón Los Ángeles: para zona VIP mil 800 pesos y entrada general 750 pesos.