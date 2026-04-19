“Mi amigo el sol”, la animación mexicana que une mitología mexica y amor de familia

La cinta de Alejandra Pérez González, es una de las primeras producciones mexicanas dirigidas por una mujer; está en compentencia en el Festival Intrnacional de Cine en Guadalajara

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Gracias a la calidad en sus trabajos pasados, Alejandra Pérez González fue seleccionada para dirigir la cinta; es la primera mujer en asumir un cargo en este género, de manera comercial.

“Antes me tocaban nada más 10 escenas por ejemplo, tenía pitch del director y en eso me basaba, lo que él quiere contar, qué es lo importante de esta escena, qué está sintiendo el personaje y cómo va a conectar con la siguiente escena, por eso nunca había trabajado tanto tiempo en un solo proyecto”, agregó.

Un relato entre dioses y padre e hija

Al inicio, “Xóchitl” es elegida para convertirse en el Sexto Sol, según le menciona Tezcatlipoca, uno de los dioses más poderosos y temidos, asociado con la noche, la guerra y la hechicería. “Tezca” intenta manipular su destino para apoderarse del poder del Sexto Sol.

Separados entre dos mundos, padre e hija se enfrentan a criaturas míticas, deidades y a sus propios conflictos para reencontrarse y así entender el verdadero valor del amor y la identidad cultural.

“El crédito no es mío únicamente porque los escritores del guion, Miguel Ángel Uriegas y Jonathan Barceló, empezaron a desglosar toda esta idea y la historia de la cultura mexica de manera que quedara lo más clara para el resto de todos nosotros que nos involucramos.

“Una sola persona está muy cañón que haga el proyecto, así que tienes que poder comunicarte muy bien y a mí se se me da muy bien comunicarme con dibujos, creo que por eso encajamos”, mencionó la directora.

Raíces, arte y una producción internacional

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Compite para un Mayahuel en la categoría de Largometraje Internacional de Animación en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).