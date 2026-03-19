“Mi rival”, la nueva telenovela de Carmen Armendáriz, aborda un triángulo amoroso entre madre e hija

La productora se reunió con el elenco para presentar el melodrama que estrenará primero en Estados Unidos; los episodios iniciales estarán disponibles en Vix a partir de este viernes

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“No voy a spoilear el final, pero todo tiene solución, o sea, todo funciona, todo cuadra y todos son felices”, afirmó Armendáriz en entrevista con El Sol de México.

“La relación es intensa con las dos mujeres, cada una de manera diferente, pero son relaciones sinceras de personajes auténticos y lo van a poder ver”, mencionó en entrevista Sebastián Rulli.

Para este proyecto, el cual se filmó durante cinco meses en locaciones de San Luis Potosí, muchos actores fueron entrenados para saber cómo montar a caballo. Velden mencionó que estar con un equino es algo “mágico” y que terminó siendo terapéutico.

“Trabajamos con unos caballos que eran de rancho, entonces también tenían que ver con esta sangre y nos inspiraban a crear nuestros personajes.

“Mi rival” contará con 52 episodios y las actuaciones de José Daniel Figueroa, Cinthia Aparicio, Martha Julia, Ana Bertha Espín, Marco Treviño, Arturo Peniche, Mercedes Hernández, y Jorge Caballero, entre otros.