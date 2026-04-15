“Michael Is Back” revivirá la magia del Rey del Pop en el Teatro Metropólitan

El show llegará el 25 de abril al Teatro Metropólitan con grandes éxitos y un mensaje especial con Inteligencia Artificial

Luis Valdovinos / El Sol de México

La leyenda del “Rey del Pop” llegará al Teatro Metropólitan con el espectáculo “Michael Is Back”, encabezado por el personificador Estefan Jackson, quien ha llevado su legado a los escenarios por más de 30 años.

El show reunirá los éxitos del cantante con performances de sus temas más icónicos, acompañados de vestuarios inspirados en “Smooth Criminal”, “Billie Jean”, “Beat It” y “Thriller”.

"El destino, principalmente, me dio la oportunidad de poder entretener al mundo y llevar ese granito de arena a las nuevas generaciones que hoy están conociendo a Michael Jackson", agregó.

“Michael Is Back” se presentará el 25 de abril y con ayuda de Inteligencia Artificial, el “Rey del Pop” compartirá un mensaje.

El artista recordó que en su visita al Estadio Azteca dio un mensaje en español, donde dijo: “Los quiero mucho”, lo que motivó a Estefan Jackson a generar uno nuevo.

“Vamos a hacer uso de buena forma de la Inteligencia Artificial para poder llevar un mensaje de Michael Jackson a todos los fans”

En Michael Is Back, resaltó el personificador, busca compartir el legado del cantante y de la música del siglo XX en un momento donde otros géneros tienen mayor popularidad.

“Estamos contentos de poder presentarles música que hizo historia, de artistas que hicieron leyenda a las nuevas generaciones; mostrarles que no sólo es reguetón, sino que también existen artistas como Freddie Mercury, Queen, The Beatles".