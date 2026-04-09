Michael J. Fox responde a un informe erróneo sobre su muerte: ¿qué carajos? Estoy bien

Los rumores del fallecimiento del actor de “Volver al futuro” surgieron después de que CNN publicara un video dando a entender que Michael J. Fox murió

EFE

Con su característico humor, el actor usó su cuenta de Threads para preguntar al público cómo reaccionaría a la noticia de su propia muerte.

Fox se incorporó al elenco interpretando a Gerry, un personaje que establece un vínculo con Paul, el personaje que interpreta Harrison Ford, debido a su diagnóstico compartido de la enfermedad de Parkinson.

Este papel marcó el regreso de la estrella a la actuación y lo reúne con el guionista y director Bill Lawrence, tras haber trabajado juntos en “Spin City”.

Fox fue diagnosticado a los 29 años con Parkinson. Desde entonces, ha dedicado gran parte de su carrera a concienciar sobre esta enfermedad.