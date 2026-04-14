“Michael”: todo lo que se sabe acerca de la película bibliográfica del Rey del Pop

El proyecto tuvo que ser modificado debido a las escenas eliminadas sobre los problemas legales del cantante, pero se espera que se realicé una segunda parte

¿Quién es Jaafar Jackson?

Jaafar es de ascendencia latina debido a que su madre, Alejandra Genevieve Oaziaza (ahora ex esposa de Jermaine, de quien se divorció en 2003), nació en Colombia.

También mencionó que el ser familiar de Michael no era fácil, pues durante estos años perfeccionó la voz, movimientos y personalidad de su tío mediante videos y poemas escritos por el artista.

Se oponen al proyecto

Después la actriz y modelo expresó a través de Instagram que ella no está ligada con el proyecto, desmintiendo a Domingo.

Posterior a esto, Paris expresó que la película está hecha para complacer a una parte específica de sus fans que viven en una fantasía en torno a la vida del intérprete.

A su vez, declaró que este desacuerdo no se debe a un rechazo hacía su padre, si no en cómo manejan la historia.

Escenas eliminadas sobre las polémicas

En dicho contrato firmado por ambos, se prohíbe la representación o mención de este caso en alguna producción cinematográfica, y en este caso, incumplían con este contrato.

Sin embargo, estos cambios generaron un gasto de hasta 15 millones de dólares adicionales que el patrimonio de Jackson pagó respecto al presupuesto original de 155 millones de dólares, según fuentes citadas por Variety.

Posible secuela

Sin embargo, Variety argumenta que aproximadamente 30 por ciento del material descartado en el filme a estrenarse este mes podría reutilizarse para secuelas.