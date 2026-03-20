Miguel Mateos celebra 40 años de carrera junto a fans mexicanos

El exponente ochentero del rock en español ofreció un concierto en el que revisitó su álbum “Solos en América”, y en el que invitó a Alex Lora

Luis Valdovinos / El Sol de México

Una animación de Mateos, transportándose sobre las nubes en el cielo montado sobre una guitarra, fue el llamado para que el público supiera que estaba por tomar el escenario.

Ya en éste, Miguel Mateos abrió con “Llámame si me necesitas”, un tema enérgico con el que logró que el público se pusiera de pie.

“Mi sombra en la pared” y “Perdiendo el control” continuaron la velada, en la que Miguel Mateos reiteró su objetivo en el escenario.

“Vamos a hacer un ida y vuelta de canciones perdidas. Vamos a tocar algunos covers. Canciones que forman parte de una época dorada”, dijo el cantante.

Entre segundas voces a sus canciones y más animaciones en las tres pantallas del Auditorio, Mateos cumplió con transitar un repertorio variado.

Una versión propia de “Power of love”, y sus propias “Y sin pensar”, “Ámame ahora, no mañana” y “Libre vivir”, Miguel Mateos no bajó el ritmo establecido, el cual lo llevó a agitarse.

“Son dos mil quinientos metros de altura, perdón. Soy un hombre de Río, pero me gusta la montaña”, dijo Mateos mientras recuperaba el aliento.

“Si el amor existe” y “Tirar los muros abajo” fueron la antesala para el sencillo principal del disco, el homónimo “Solos en América”, dedicada por Miguel Mateos “a todos los latinos que están en los Estados Unidos”.

Miguel Mateos vivió el momento con alegría; el artista aseguró haber robado algunos pasos de baile de Bad Bunny, los cuales replicó en el escenario.

“Cuando seas grande”, el mayor éxito de su trayectoria sonó en el Auditorio, seguido de “Obsesión”, que significó la despedida.