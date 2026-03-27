Mijares celebra una década de su formato sinfónico en el Auditorio Nacional

El cantante repasó sus mayores éxitos acompañado de orquesta, con invitados como el tenor Javier Camarena y la participación de su hija, Lucero Mijares

Luis Valdovinos / El Sol de México

Una velada de éxitos integrados en “Mijares sinfónico” fue la que Manuel Mijares presentó la noche del jueves en el Auditorio Nacional.

A 10 años de haber presentado por primera vez su espectáculo sinfónico, en el Palacio de Bellas Artes, Mijares compartió su agradecimiento a sus fans por llenar el recinto, interesándose en el mismo formato.

“No se murió el amor”, “Corazón salvaje” y “Poco a poco” fueron parte de la primera parte del concierto, en el que estuvo presente en las primeras filas la hija del artista y de la cantante Lucero, Lucero Mijares.

“Como ustedes saben llevamos 13 años en el ‘Tour Amigos’, con mi amigo Emmanuel, cosa que disfruto”, dijo, recordando años de colaboraciones.

A su estilo bromista, Mijares jugó con el público en el tema “Si me tenías”, aceptando no sentir el dolor del desamor en un tema que se le ha asociado dedicárselo a su exesposa, Lucero.

En medio de la noche, el cantante tuvo como invitado a Javier Camarena, distinguido tenor mexicano, a quien felicitó por ser su cumpleaños, haciendo que la orquesta le tocara “Las Mañanitas”.

A su lado, cantó “No hace falta”, “Il Mondo”, la popular canción “Por ti volaré” y “Nessun Dorma”, para cerrar un set que realzó la presencia de la orquesta.

Una vez más solo en el escenario, Manuel Mijares desbordó la energía con “Soldado del amor”, uno de sus mayores éxitos.

El turno de su hija, Lucero Mijares en el escenario, llegó hacia el final del show, en el tema “Amor”, incorporándose a mitad de la canción ante la sorpresa del público y del propio artista.