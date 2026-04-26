Milly Alcock sorprende en la CCXP: habla del reto de encarnar a “Supergirl” entre trauma, alienígenas y acrobacias

La protagonista de la cinta y el director Craig Gillespie presentaron en la Comic Culture Experience México un adelanto de la historia que explora el lado más vulnerable del personaje

Luis Valdovinos / El Sol de México

Al tratarse de una historia en el universo, el director apuntó sobre la complejidad de adaptar los mundos de la mitología de Superman a la pantalla.

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También sobre su preparación, la actriz detalló la exigencia física que implicó dar vida a una superheroína en la pantalla grande.

Será el 26 de junio cuando "Supergirl: Woman of Tomorrow" llega a salas de todo el país.