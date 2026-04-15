“Minecraft Experience” llega a CDMX con una aventura inmersiva para fans

La experiencia “Villager Rescue” abre en Forum Buenavista con una propuesta interactiva que combina narrativa, tecnología y trabajo en equipo, sin replicar el videojuego

Luis Valdovinos / El Sol de México

La experiencia abrió sus puertas en Forum Buenavista, donde los fans podrán adentrarse en este universo interactivo.

El proyecto tomó forma hace tres años, cuando los desarrolladores partieron de una pregunta central: cómo permitir que los asistentes se sumerjan en el mundo del videojuego sin intentar replicarlo.

¿Cómo se vive la experiencia?

Minar, fabricar y luchar son tres habilidades que ponen en práctica los asistentes, quienes, organizados en equipos de 25 personas, recorren las nueve salas que conforman la experiencia.

Aunque la Minecraft Experience se ha presentado en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Arabia Saudita, la versión en México mantiene elementos únicos.

Si bien la experiencia se basa en el mismo funcionamiento a nivel global, la dinámica se adapta en cada sede, lo que permite ofrecer variaciones en la interacción y el desarrollo del recorrido.

“Minecraft Experience: Villager Rescue” tiene un costo de 550 pesos, más cargos por servicio. Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Fever.

La experiencia estará disponible durante 26 semanas, con posibilidad de extender su temporada dependiendo de la demanda.