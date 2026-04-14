Modelo que participó en el polémico video de Nodal dice que no le han pagado: estoy con mis abogados

Dagna Mata aseguró que inicialmente fue contratada como una extra pero terminó como protagonista; denuncia que ha sido víctima de hate

Alma Hidalgo / El Sol de México

Al grabar el video, Dagna Mata terminó como protagonista por lo que el pago pactado inicialmente, que no le han entregado, no corresponde al rol que desempeñó en el videoclip, según explicó en su cuenta de TikTok.

Tras su viralizarse por su parecido con Cazzu, la modelo reveló que ha sido víctima de acoso y hate, por lo que se siente muy abrumada.

¿Quién es Dagna Mata?

Dagna Mata es una modelo y fotógrafa mexicana que actualmente radica en Madrid, España, y París, Francia.

En su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 150 mil seguidores, comparte su proceso migratorio y la forma en la que se ha adaptado a este.

Como modelo, Dagna Mata ha participado en videos de los cantantes Nicki Nicole, Kenia Os, Selene y del rapero Alemán.

Además, en su cuenta de TikTok se dedica a crear contenido sobre moda.