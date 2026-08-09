Moisés Peñaloza, de “LCDLFM” 2026, acusa a equipo de Ernesto Laguardia de realizar campaña de odio en su contra
El equipo del actor Moisés Peñaloza señaló que entre ambos participantes de “La Casa de los Famosos México” no han existido faltas de respeto e indicaron que Ernesto Laguardia no respaldaría el odio
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- Moisés Peñaloza, de “LCDLFM” 2026, acusa a equipo de Ernesto Laguardia de realizar campaña de odio en su contra