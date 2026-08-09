elsoldemexico
Gossipdomingo, 9 de agosto de 2026

Moisés Peñaloza, de “LCDLFM” 2026, acusa a equipo de Ernesto Laguardia de realizar campaña de odio en su contra

El equipo del actor Moisés Peñaloza señaló que entre ambos participantes de “La Casa de los Famosos México” no han existido faltas de respeto e indicaron que Ernesto Laguardia no respaldaría el odio

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Equipo de Ernesto Laguardia responde al Team Moisés

Captura de pantalla 2026-08-04 a la(s) 4.24.28 p.m.
Yahir-LCDLFM
Alma Rosa Hidalgo
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